اقليم كوردستان..تسجيل 515 اصابة جديدة بكورونا

2021/06/20 | 22:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم الاحد 20/6/2021، عن تسجيل 7 حالات وفاة جديدة و382 حالة شفاء من الاصابة بفايروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الوزارة المرقم 480، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا في عموم الاقليم خلال الـ 24 ساعة الماضية كان كالاتي:

1 ـ الفحوصات: (6868 فحصاً جديداً)

• (1933) اربيل

• (1844) السليمانية

• (2793) دهوك

• (35) حلبجة

• (263) كرميان

• (0) رابرين

2.



الاصابات: (515 اصابة جديدة)

• (97) اربيل

• (309) السليمانية

• (82) دهوك

• (5) حلبجة

• (22) كرميان

• (0) رابرين

3.



الشفاء: (382 حالة شفاء جديدة)

• (82) اربيل

• (211) السليمانية

• (54) دهوك

• (1) حلبجة

• (32) كرميان

• (2) رابرين

4.



الوفيات: (7 حالات وفاة)

• (2) اربيل

• (3) السليمانية

• (1) دهوك

• (0) حلبجة

• (1) كرميان

• ( 0 ) رابرين

الوزارة دعت المواطنين ايضا الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن " 122" لاية حالة طارئة

PUKmedia ترجمة

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