بافل طالباني يؤكد دعمه لتحالف كوردستان

2021/06/20 | 22:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، في بيان، دعمه الكامل لتحالف كوردستان بين الاتحاد الوطني وحركة التغيير، فيما يأتي نص البيان:

انا كأبن الرئيس مام جلال والرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني اؤكد دعمي التام لتحالف كوردستان.

وحدتنا هي احدى اهدافنا الواضحة، ودائما شعب كوردستان استطاع تحدي اصعب الاوضاع وتجاوزها بالوحدة فقط.

اشراقة هذا التحالف هي لتوحيد وتنظيم صفوف شعب كوردستان والصوت الواحد، الهدف من تحالف كوردستان هو اعلاء شعبنا حماية حقوقنا توفير مستقبل مشرق لاقليم كورستان وعراق افضل للجميع.

بالوحدة سنقوده وبالوحدة سننتصر ايضا.

بافل طالباني

الرئيس المشترك

للاتحاد الوطني الكوردستاني

PUKmedia ترجمة

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