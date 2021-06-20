القانونية النيابية تكشف أسباب عدم تشريع قانون محاكمة عناصر داعش

2021/06/20 | 22:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الأحد، أن تعطيل جلسات مجلس النواب، منع تشريع قانون محاكمة عناصر عصابات داعش الإرهابية.

وقال عضو اللجنة حسن فدعم في تصريح للوكالة الرسمية، إن “أحد النواب قدم مقترح قانون محاكمة عناصر داعش، وهو من القوانين المهمة، لكن عدم انعقاد المجلس في المدة السابقة حال دون تقديمه لقراءته قراءة أولى وقراءة ثانية وتشريعه”.

وأضاف فدعم “نحن حريصون جداً على أن يشرع هذا القانون، فالحاجة ماسة له لكن الظروف التي مر بها مجلس النواب طيلة الفترة الماضية وقرار حل المجلس والانتخابات المبكرة وعدم انعقاد مجلس النواب كل هذه الظروف حالت دون قراءته”.

وتابع أننا “نأمل طرح مقترح القانون إذا استؤنفت جلسات مجلس النواب”.

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