بالصور.. منتخب الشباب يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة جزر القمر

2021/06/20 | 22:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأختتم منتخبنا الوطني للشباب تدريباته تحضيرا لمواجهة منتخب جزر القمر ضمن بطولة كاس العرب المقامة في مصر.وذكر بيان للهيئة التطبيعية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاحد، ان "منتخب الشباب أختتم تدريباته تحضيراً لمواجهة منتخب جزر القمر غداً الاثنين في أولى مبارياته ضمن بطولة كأس العرب التي تقام في مصر".

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