2021/06/20 | 22:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس الوزراء القطري، الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، اليوم الاحد، أن استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم تسير بشكل جيد وبوتيرة متسارعة ومتميزة، رغم الظروف الصعبة التي اجتاحت العالم بسبب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قطر تضع شرطا لدخول جميع الجماهير إلى ملاعب كأس العالم 2022 المركز الخبري الوطني.

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