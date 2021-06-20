(( عراقيو الخارج )) ومعاناة العراقيين - عبدالله عطية شناوة

2021/06/20 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_عطية_شناوة يشكو عراقيين كثر ممن عانوا الأمرين من الحقبة الصدامية وماسبقها، وما تلاها من حقبة حكم الاسلام السياسي الشيعي.



وشكواهم أكثر من مفهومة، وأكثر من وجيهة، وأكثر من عادلة.لكن البعض يركزون في شكواهم على من يسموهم بـ ((عراقيي الخارج)) الذين عادوا بعد سقوط دكتاتورية صدام حسين، بما يوحي بأن صدام حسين كان محقا في ملاحقته للمعارضة وأجبار أفرادها على الفرار من قمعه ودمويته.والحقيقة ان ((عراقيي ......





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