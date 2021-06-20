2021/06/20 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مجدى_عبد_الحميد_السيد وصلت جائحة كورونا إلى كل دول العالم ولكن الصين وكوريا الجنوبية والعديد من دول شرق آسيا استطاعت التغلب على الجائحة مما جعل الصين بالفعل القطب الثانى أمام الولايات المتحدة ، ولكن الولايات المتحدة تتخذ الآن إجراءات متلاحقة لمنع الصين من الوصول للقمة والمتوقع حدوثه قبل عام 2028 ، وتتعلق أمور التضييق بعقوبات مالية وحظر تكنولوجى على الصين أخذ شكلا عدائيا تصاعديا مع وصول الرئيس السابق ترامب للحكم ، ثم حا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستقبل الدولار فى العولمة الجديدة وما بعد كورونا - مجدى عبد الحميد السيد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستقبل الدولار فى العولمة الجديدة وما بعد كورونا - مجدى عبد الحميد السيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).