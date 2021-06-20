الخوف من الظلام.. علماء يكتشفون حقائق مثيرة

2021/06/20 | 23:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتقد علماء أنهم ربما اكتشفوا آليات الدماغ التي تقف وراء الخوف من الظلام الحالك، خصوصا عند الأطفال.

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