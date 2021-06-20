شيطنة كلّ صوت معارِض.. ابتداء من الأحزاب وحتَّى العشائر! - سعود قبيلات

2021/06/20 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_قبيلات لا جديد..



فقد سبق أن فعلوا هذا مع كلّ شخصٍ (أو طرفٍ) أبدى معارضةً حقيقيّة لسياسات النِّظام اللاوطنيّة وفساده وأسلوبه الاستبداديّ في الحكم.



ولديهم «ماكينة» متخصِّصة لهذا الغرض، إمكاناتها كبيرة، وتقوم بعملها بشكلٍ ممنهج وحسب التّوجيه السِّياسيّ الرَّسميّ.



وهكذا، فالنَّائب الَّذي قال «طُز» في مواجهة أداء برلمانيّ معيب، وفي مواجهة سلطة اهترأت وأصبحت رائحتها تزكم الأنوف، يُجمَّد ثمّ يُفصل.



أمَّ ......





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