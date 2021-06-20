بارزاني يحذر حزب العمال الكردستاني

2021/06/20 | 23:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس إقليم كردستان العراقي نيجيرفان بارزاني رسالة إلى حزب العمال الكردستاني الناشط في الإقليم، دعاه فيها إلى إبعاد حربه عن الشعب....

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