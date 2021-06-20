3 قتلى بينهم امرأة و4 مصابين في حصيلة هجوم العظيم

2021/06/20 | 23:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بارتفاع حصيلة هجوم داعش الارهابي على نقطة امنية في قرية ابو بكر شمال بعقوبة الى 3 شهداء بينهم امرأة و 4 جرحى.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "حصيلة هجوم داعش بالقناصة على نقطة مرابطة امنية للحشد العشائري في محيط قرية البو بكر في اطراف ناحية العظيم (٦٠كم شمال بعقوبة)، ارتفعت الى ٣ شهداء بينهم امرأة و٤ جرحى بينهم ٢ مدنيين".

واضاف المصدر ان "القوات الامنية فرضت سيطرتها بالكامل على كل محاور القرية واطلقت عملية تمشيط واسعة لتعقب خلايا داعش".

وكان مصدر امني افاد، اليوم الاحد، بشن عناصر داعش الارهابي هجوما على نقطة امنية بمحيط قرية ابو بكر شمال بعقوبة مما اسفر عن اصابة ثلاثة مدنيين.

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