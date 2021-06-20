بحاجة لتدخل حاسم..

2021/06/20 | 23:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ديالى

كشفت مديرية ناحية ابي صيدا في ديالى، اليوم الأحد، عن تطورات ملف النزوح القسري في ناحية ابي صيدا بسبب النزاعات العشائرية المتكررة.

وقال مدير ناحية ابي صيدا وكالة (30 كم شمال شرق بعقوبة) عبدالله الحيالي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "ملف النزاعات العشائرية في ابي صيدا لم يحسم حتى الآن رغم وجود جهود من اطراف متعددة لدفع كل الاطراف ذات العلاقة الى طاولة الحوار"، مؤكدا أن "الوضع مستقر نسبيا ولم تسجل اي نزوح طيلة الاشهر 6 الماضية".

واضاف الحيالي، ان "الاستقرار النسبي لا يعني انتهاء ازمة ابي صيدا جراء النزاعات العشائرية بل هي لاتزال موجودة الا ان وجود قوة الرد السريع وسيطرتها على الوضع باحكام اسهم في اعطاء هاجس الاستقرار"، مبينا أن "القوة لن تغادر الناحية ما دامت الاشكالية العشائرية قائمة دون حلول نهائية".

وأشار الى أن "اوضاع ابي صيدا تحتاج الى تدخل بغداد من خلال استغلال قدراتها في دفع الجميع الى طاولة الحوار واتخاذ قرارات تسهم في انهاء الحالة الاستثنائية التي تمر بها منذ اشهر طويلة"، مؤكد، أن "القانون يجب ان يسود وان تعطى رسائل طمأنة لكل المكونات بان العدالة والانصاف هي سيدة الموقف في ابي صيدا".

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