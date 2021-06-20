بالصورة.. الدفاع المدني يزيل خطراً مطموراً في محافظة جنوبية

2021/06/20 | 23:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت مديرية دفاع مدني ذي قار، اليوم الاحد، عن رفع ومعالجة قنبلة تزن 2000 رطل من مخلفات التحالف الدولي في الرقعة الاستكشافية النفطية العاشرة جنوب الناصرية.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "فرق مديرية دفاع مدني ذي قار قامت بمعالجة ورفع قنبلة نوع MK زنة ٢٠٠٠ رطل من مخلفات قوات التحالف الدولي كانت مدفونة تحت الأرض وعلى عمق ٣ أمتار حيث"، مبينة انه "تم العثور عليها من خلال المسح التقني في الرقعة الأستكشافية النفطية العاشرة في منطقة تل اللحم جنوب الناصرية".

واضافت انه "تم تسليمها الى كتيبة هندسة معالجة القنابل غير المنفلقة في وزارة الدفاع بغية اتلافها لاحقاً وفق السياقات المعتمدة".



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