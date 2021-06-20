تدمير طائرة مسيرة مفخخة اطلقها الحوثيون في السعودية

2021/06/20 | 23:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ قال التلفزيون السعودي الرسمي مساء يوم الأحد، إن التحالف العربي بقيادة الرياض دمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية صوب مدينة / خميس مشيط/ .وأفاد التحالف في بيان ، بأن الحوثيين مستمرون في استهداف المدنيين والأعيان المدنية.وشدد على أنه سيتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.ويوم السبت، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن اعتراض وتدمير ست طائرات مسيرة مفخخة، أطلقها "أنصار الله" الحوثية في اليمن اليوم باتجاه السعودية./انتهى9

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