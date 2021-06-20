2021/06/20 | 23:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ القت الاستخبارات العسكرية القبض على ارهابي بارز في الكرمة بالانبار .وذكر بيان لمديرية الاستخبارات :" ان مفارز الاستخبارات القت القبض على الارهابي في كمين محكم ، استناداً لمعلومات استخبارية ".واضاف :" انه من الارهابيين البارزين لما كانت تسمى ( كواسر الانبار ) المرتبطة بعصابات داعش الارهابية في قضاء الكرمة ، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق احكام المادة ٤ / ارهاب "./انتهى9

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