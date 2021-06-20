عدنان درجال يلتقي بادارة نادي كربلاء

2021/06/20 | 23:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الشباب والرياضة عدنان

درجال برئيس الهيئة الادارية لنادي

كربلاء احمد هدام وأمين سر ادارة نادي

كربلاء وليد حسين

واوضح احمد هدام بتصريح لوكالة نون

الخبرية بان وزير الشباب والرياضة ابدى

تفهم

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