العراق يتوقع ارتفاع النفط إلى 80 دولارًا

2021/06/20 | 23:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة الأنباء العراقية، أمس، إن

وزارة النفط تتوقع أن ترتفع أسعار الخام

إلى 80 دولارًا للبرميل.

ونقلت الوكالة الرسمية عن المتحدث باسم

الوزارة عاصم جهاد قوله في تصريحات

لقناة العراقية «نحن متفائلون

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