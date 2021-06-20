قطر تضع شرطا لدخول الجماهير للملاعب في مونديال 2022

2021/06/20 | 23:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأكد رئيس الوزراء القطري، الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، أن استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم تسير بشكل جيد وبوتيرة متسارعة ومتميزة، رغم الظروف الصعبة التي اجتاحت العالم بسبب جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19".وقال بن خليفة، في حوار مع الصحف القطرية، إن "قطر نجحت وبسرعة كبيرة في تسهيل ضمان وصول المواد المطلوبة بالتنسيق مع الشركات العاملة في مشاريع المونديال، لأنها بدأت في الاستعداد مبكرا.وأضاف: "بسبب وجود احتمال عدم قدرة بعض الدول على تطعيم جميع مواطنيها، لن تسمح دولة قطر بدخول الجماهير للملاعب أثناء مباريات كأس العالم 2022 بدون تلقيهم التطعيم الكامل ضد الفيروس"، مؤكدا أن بلاده تسعى لتوفير مليون جرعة من لقاحات "كورونا" لمشجعي منتخبات البطولة.وأوضح: "نجري حاليا مفاوضات مع إحدى الشركات لتوفير مليون لقاح ضد فيروس كورونا من أجل تحصين وتطعيم بعض القادمين إلى بطولة كأس العالم"، متابعا: "هدفنا الأساسي من تطعيم بعض القادمين إلى قطر لحضور بطولة كأس العالم، هو حماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين".المصدر: سبوتنيك

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