بينهم تسعة أطفال.. مقتل 10 في حادث سير بالولايات المتحدة والسلطات تفتح تحقيقا

2021/06/20 | 23:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الأميركية، الأحد، فتح تحقيق في حادث تحطم على طريق سريع في ولاية ألاباما أسفر عن مقتل تسعة أطفال وأب عندما اصطدمت شاحنة ومركبات أخرى ببعضها البعض خلال عاصفة "كلوديت" الاستوائية.

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