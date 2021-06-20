الترجمة والهيّمنة - حسن مدن

2021/06/20 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن هل هناك فرق بين أن يقوم مترجم من بلدٍ كان خاضعاً لهيمنة غربية، أنجلو ساكسونية أو فرانكفونية، بترجمة نصوص أدبية أو فكرية من لغة القومية التي كانت مهيمنة على بلاده إلى لغته الأم، وأن يقوم مترجم غربي، أمريكي أو بريطاني أو فرنسي..



إلخ، بترجمة نصوص أو أشعار عائدة لكتاب وشعراء من بلد كان خاضعاً لاستعمار البلد الذي ينتمي إليه هذا المترجم، إلى لغته، أي لغة البلد المهيمن، أو الذي كان مهيمناً؟ستذهب البد ......





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