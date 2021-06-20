روزنامة الأسبوع: مَعَاكْ بِنْ لَادِنْ! - كمال الجزولي

2021/06/20 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كمال_الجزولي الإثنينوطَّد من علاقاتنا انخراطنا الطلابي في ثورة أكتوبر المجيدة 1964م.



كان ذكيَّاً، وسيماً، أنيقاً، خفيف الظِّلِّ، هاديء الطبع، حلو المعشر.



التحق بالعمل، باكراً، مطالع السَّبعينات، في بعض المصالح الحكوميَّة ذات الصِّلة باقتضاء رسوم ماليَّة على بعض الملكيَّات العقاريَّة.



لكنه اشتهر، رغم تعامله اللطيف، بأنه لا يجامل، البتَّة، في تطبيق القوانين واللوائح، بالغاً ما بلغت علاقته بالعميل، فارتفى بتل ......





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