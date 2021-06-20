2021/06/20 | 23:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/اعلن عضو مجلس ادارة غرفة تجارة كركوك رئيس جمعية بابا كركر ارجان اديب عن مشاركة محافظة كركوك بقمة الاستثمار والتجارة ، التي تنظمها جمعية الصناعيين ورجال الاعمال في تركيا والعراق بوفد حكومي وتجاري واستثماري .وقال اديب في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان الوفد يضم رئيس هيئة استثمار كركوك ورئيس غرفة التجاره ومستشار المحافظ لشؤون الاعمار ونائبي رئيس الغرفة وعدد ا من اعضاء مجلس ادارتها ،وسيطرح خلال القمة الفرص الاستثمارية في المحافظة واهمية اسهام الشركات التركية في دعم اعمار كركوك والتوجه اليها لبناء وتطوير ودعم البنى التحتية ومشاريع اعادة الاستقرار وتوفير فرص عمل للعاطلين ".واضاف :" ان كركوك تتمتع بالامن والاستقرار والاداء الجاذب للاستثمار واستقطاب الشركات التركية ، بعد النجاحات التي تحققت بالامن والاستقرار والادارة المشتركة "./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كركوك تشارك بقمة الاستثمار والتجارة بمدينة ازمير التركية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كركوك تشارك بقمة الاستثمار والتجارة بمدينة ازمير التركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).