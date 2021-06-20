بريطانيا تسجل 6 وفيات و9284 إصابة جديدة بكورونا في ظل تفشي طفرة

2021/06/20 | 23:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت بريطانيا عن تسجيل 6 وفيات و9284

إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24

ساعة الأخيرة.

وعلى الرغم من انخفاض عدد الإصابات

الجديدة في بريطانيا مقارنة بالأيام

الماضية، فإنها تعكس اتجاها متصاعدا في

الأس

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