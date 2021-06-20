العراق يسعى لاصدار وثائق للأطفال العائدين من النزوح في سوريا

2021/06/20 | 23:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وكيل وزارة الهجرة والمهجرين

العراقية كريم النوري اليوم الأحد، أن

الحكومة ستصدر وثائق للأطفال العراقيين

العادئين من النزوح في سوريا.

وقال لـRT، إن "العشرات من الأطفال

العراقيين ولدوا خلال فترة نز

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