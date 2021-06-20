2021/06/20 | 23:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني بديالى بوقوع شهيد

وجريحين من عناصر الحشد التابع لوزارة

الدفاع، بهجوم لداعش على نقطة عسكرية في

اطراف ناحية العظيم.

وقال المصدر، إن عناصر داعش هاجمت نقطة

مشتركة للحشد في قرية البو بكر شم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شهيد وجريحين بسبب مواجهات مع داعش في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شهيد وجريحين بسبب مواجهات مع داعش في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).