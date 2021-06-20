2021/06/21 | 00:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس نادي برشلونة الإسباني، جوان لابورتا، الأحد، على أن مشروع الدوري السوبر لكرة القدم "سوبر ليغ" المثير للجدل "لا يزال على قيد الحياة" رغم التنديد به على نطاق واسع باعتباره انفصالياً عن الكرة الأوروبية.

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