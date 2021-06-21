وزيـر الصناعـة والمعـادن يلتقـي وزيـر النقـل السـوري لبحـث التعـاون المُشتـرك

2021/06/21 | 00:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ التقـى وزير الصناعة والمعادن منهـل عزيـز الخبـاز ، ضِمنَ برنامج زيارته الحالية إلى سوريا ، بوزير النقل السوري زهيـر خزيـم بحضور وزير الصناعة السوري والوفد العراقي المُرافق .وأستعرض الجانبان عددا من المواضيع المُشتركة التي تخُص مجال الصناعة ونقل المواد والمُعدات وسبُل التنسيق وتعزيز التعاون المُشتـرك .وأشـارَ الوزير إلى :" ان وزارة النقل شريان حيوي لإسناد ودعم كُل قطاعات الدولة ومنها الصناعة من خِلال تأمين مُتطلبات النقل والحركة "، مؤكداً :" ان هذه الزيارة تؤكد رغبة كِلا البلدين لعمل مُشترك وحلحلة الإشكاليات الحاصلة بين البلدين "، داعياً إلى البحث عن آليات لحماية وتأمين البلدين وإيجاد صيغة تفاهُمية للقضايا المُشتركـة .بـدوره أكدَ وزير النقل السوري الرغبة بتطوير التعاون في مجال النقل بما يخدم القطاع الصناعي ويصُب في مصلحة البلدين ، مُتمنياً ان تكون هُناك أعمال وقضايا ستراتيجية تجمع البلدين في ظل العلاقات التاريخية والأخوية والتقارُب بين البلدين وشعبيهما الشقيقين ، مُعرباً عن أمله بأن تكون هُناك خطوات سريعة لمُناقشة كُل القضايا العالقة وتجاوزها بما يخدم البلديـن ./ انتهى9

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