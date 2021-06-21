2021/06/21 | 00:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اوضحت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ان خللا فنيا وراء الغلق المؤقت لمحطة بوشهر للطاقة جنوبي البلاد.وقالت المنظمة في بيان إنه "بعد حدوث خلل فني في محطة بوشهر للطاقة وبعد إخطار مسبق لوزارة الطاقة، تم إغلاق هذه المحطة مؤقتًا وفصلها عن شبكة الكهرباء الوطنية".وأشارت إلى أنه "من المؤكد أنه بعد إصلاح الخلل الفني وخلال الأيام القليلة القادمة ستتم إعادة وصل هذه المحطة بشبكة الكهرباء الوطنية وتعود لإنتاج الطاقة الكهربائية كما كانت في السابق".واعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، اليوم الأحد، أن محطة بوشهر للطاقة النووية توقفت بشكل طارئ عن العمل.ونقل التلفزيون الإيراني عن رخشاني مهر، نائب منسق شركة "توانير" لإنتاج وتوزيع الكهرباء في إيران، قوله: "مع الخروج الطارئ منذ ثلاثة أيام لمحطة الطاقة النووية بوشهر، فإننا نواجه منذ يوم أمس انخفاضًا قدره 1000 ميغاوات في إنتاج الكهرباء"./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطاقة الذرية الايرانية توضح سبب الاغلاق الطارئ لمحطة بوشهر) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطاقة الذرية الايرانية توضح سبب الاغلاق الطارئ لمحطة بوشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).