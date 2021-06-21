2021/06/21 | 00:20 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هجوم "عائلي" مسلح يودي بحياة امرأة وزوجها وسط أربيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/21 | 00:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجوم "عائلي" مسلح يودي بحياة امرأة وزوجها وسط أربيل) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هجوم "عائلي" مسلح يودي بحياة امرأة وزوجها وسط أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).