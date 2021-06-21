2021/06/21 | 00:21 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مصدر أوربي:المفاوضون باتوا الأقرب الى انقاذ الاتفاق فيينا- واشنطن- الزمان أكّد دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي الأحد أنّ المفاوضين باتوا «أقرب» إلى إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني لكن مع بقاء بعض النقاط الشائكة، وذلك بعد انتهاء الجولة السادسة من المحادثات.
وجاءت تصريحات انريكي مورا غداة فوز رجل الدين المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن:صوبنا مسار مفاوضات النووي وننتظر من طهران القرارات الصعبة ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وجاءت تصريحات انريكي مورا غداة فوز رجل الدين المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن:صوبنا مسار مفاوضات النووي وننتظر من طهران القرارات الصعبة ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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