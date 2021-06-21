واشنطن‭:‬صوبنا‭ ‬مسار‭ ‬مفاوضات‭ ‬النووي‭ ‬وننتظر‭ ‬من‭ ‬طهران‭ ‬القرارات‭ ‬الصعبة‭ ‬

2021/06/21 | 00:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر‭ ‬أوربي‭:‬المفاوضون‭ ‬باتوا‭ ‬الأقرب‭ ‬الى‭ ‬انقاذ‭ ‬الاتفاق‭ ‬ فيينا‭- ‬واشنطن‭- ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬أكّد‭ ‬دبلوماسي‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬الأحد‭ ‬أنّ‭ ‬المفاوضين‭ ‬باتوا‭ ‬‮«‬أقرب‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬إنقاذ‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭ ‬لكن‭ ‬مع‭ ‬بقاء‭ ‬بعض‭ ‬النقاط‭ ‬الشائكة،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬المحادثات‭.‬ وجاءت‭ ‬تصريحات‭ ‬انريكي‭ ‬مورا‭ ‬غداة‭ ‬فوز‭ ‬رجل‭ ‬الدين‭ ‬المحافظ‭ ‬المتشدد‭ ‬إبراهيم‭ ‬رئيسي‭ […]

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