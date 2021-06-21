تاريخ الصمود الاسطوري

2021/06/21 | 00:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام قبل أيام، قام الفلسطينيون في غزة بوضع صور شهداء احد العمارات السكنية فوق انقاضها ، كأنها مزرعة لأولئك الاطفال والنساء الذين قضوا في تلك الليالي التي عصفت عليهم فيها الطائرات بالحمم.انهم يخلدون الابرياء الذين كانوا ينتظرون صباح اليوم التالي ليذهبوا الى المدارس او دكاكين رزقهم أو منازل أهلهم. في الموصل، البلدة […]

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