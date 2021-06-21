الهجوم‭ ‬الرابع‭ ‬والأربعون‭ ‬ضد‭ ‬المصالح‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬العام‭  ‬

2021/06/21 | 00:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد‭ ‬قلق‭ ‬من‭ ‬دوريات‭ ‬المراقبة‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬ بغداد‭- ‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬غزال‭ ‬ استهدف‭ ‬هجوم‭ ‬صاروخي‭ ‬الاحد،‭ ‬تسلسله‭ ‬الرابع‭ ‬والأربعين‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬الهجمات‭ ‬ضد‭ ‬المصالح‭ ‬الامريكية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬،‭ ‬قاعدة‭ ‬عين‭ ‬الأسد‭ ‬الحربية‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬عسكريين‭ ‬أميركيين‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬الأنبار‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬العراق،‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬يأتي‭ ‬غداة‭ ‬إعلان‭ ‬فوز‭ ‬المحافظ‭ ‬المتشدد‭ […]

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