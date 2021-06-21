2021/06/21 | 00:21 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الحشد قلق من دوريات المراقبة بين العراق وسوريا بغداد- عبد الحسين غزال استهدف هجوم صاروخي الاحد، تسلسله الرابع والأربعين في سلسلة الهجمات ضد المصالح الامريكية في العراق منذ بداية العام ، قاعدة عين الأسد الحربية التي تضم عسكريين أميركيين في محافظة الأنبار في غرب العراق، في هجوم يأتي غداة إعلان فوز المحافظ المتشدد […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهجوم الرابع والأربعون ضد المصالح الأمريكية في العراق منذ بداية العام ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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