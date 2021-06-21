مقتل وإصابة سبعة أشخاص بهجوم على 'نقطة مرابطة' في ديالى

2021/06/21 | 00:27 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الأحد، بمقتل وإصابة سبعة أشخاص بهجوم مسلح على "نقطة مرابطة" في محافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هجوماً نفذه مسلحون بالقنص على نقطة مرابطة للحشد العشائري وعلى منازل مدنيين في اطراف العظيم".

وأضاف المصدر أن "الهجوم اسفر عن مقتل رجل وزوجته مع ابنهم فضلا عن إصابة اربعة اشخاص بجروح".

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