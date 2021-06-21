الإعلام الأمني: القبض على 8 مطلوبين ومصادرة أسلحة وأعتدة في البصرة

2021/06/21 | 00:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت خلية الاعلام الامني، القاء القبض على 8 مطلوبين للقضاء ومصادرة اسلحة واعتدة في محافظة البصرة.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "اللواء ٣٦ الآلي في قيادة عمليات البصرة ومن خلال عمليات البحث والتفتيش، تمكن من إلقاء القبض على ٨ مطلوبين للقضاء وفق مواد جنائية مختلفة ضمن القاطع الشمالي لمحافظة البصرة". واضافت، "كما تمكن لواء المغاوير قيادة عمليات البصرة وقوة مرتبة من مقر القيادة على مصادرة أسلحة خفيفة وأخرى متوسطة واعتدة مختلفة الأنواع ".وفي سياق اخر، اشارت الخلية الى انه "حسب معلومات استخبارية تم حجز عجلة كبيرة نوع "تريلة" محملة بدراجات نارية مهربة لا تحمل اوراق رسمية وخارج الضوابط الشرعية والقانونية".

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