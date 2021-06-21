2021/06/21 | 00:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت البحرين، الأحد، تقريرا للأمم المتحدة دعا إلى إطلاق سراح شخصين محكوم عليهما بالإعدام اعتبر أن إدانتهما استندت إلى "اعترافات انتزعت بالتعذيب"

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