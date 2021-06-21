ارتفاع عدد ضحايا هجوم العظيم في ديالى الى ثلاثة شهداء و اربعة جرحى

2021/06/21 | 00:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / ارتفع عدد ضحايا هجوم العظيم في محافظة ديالى الى ثلاثة شهداء ،واربعة جرحى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان عدد ضحايا هجوم داعش باسلحة القنص على نقطة مرابطة للحشد العشائري في محيط قرية البو بكر في العظيم شمال بعقوبة ، ارتفع الى / 3 / شهداء ، بينهم امرأة ، وجرح اربعة اخرين بينهم اثنان من المدنيين .واضاف:" ان القوات الامنية فرضت سيطرتها بشكل كامل وشرعت بعملية تمشيط لتعقب خلايا داعش "./انتهى

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