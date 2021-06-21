عمان إلى نهائيات كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١

2021/06/21 | 00:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ تأهلّ المنتخب العماني إلى نهائيات كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ وذلك بفوزه 2-1 على المنتخب الصومالي، لحساب التصفيات المؤهلة والمقامة في الدوحة.افتتح محسن الغسّاني التسجيل لمنتخب عمان عند الدقيقة 12، وتحصَّل العمانيون على ركلة جزاءٍ أضافوا منها الهدف الثاني بعد أن نفذها صلاح اليحيائي بنجاح في الدقيقة 36، قبل أن يقلص أبيلي النتيجة للصومال عند الدقيقة 54./انتهى9

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