قتيل و6 مصابين إثر إطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

2021/06/21 | 01:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعشهدت مدينة أوكلاند في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حادث إطلاق نار أسفر عن مصرع شخص وإصِابة ستة آخرين.ونقلت صحيفة "ذا هيل" عن إدارة شرطة أوكلاند، أن الحادث أسفر عن خمسة ضحايا رجال تتراوح أعمارهم بين 16 و27 عامًا، وامرأتين بالغتين، توجهت إحداهما إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج من إصابتها بطلق ناري.وأوضحت الشرطة أن أحد الضحايا الرجال، توفي في وقت لاحق في المستشفى متأثرا بإصابته، مشيرة إلى انه يبلغ من العمر 22 عامًا وهو من سكان مدينة سان فرانسيسكو، فيما استقرت حالة المصابين الستة الآخرين.وأعلنت الشرطة إلقاء القبض على رجلين مسلحين شوهدا يفران من المنطقة، فيما لم يذكر المسؤولون مزيدا من التفاصيل حول مشتبه بهم.المصدر: سبوتنيك

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