قتلى وجرحى مدنيون بهجوم شنه التنظيم على قرية في ناحية العظيم بديالى

2021/06/21 | 01:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

سقط عدد من المدنيين بين قتيل وجريح إثر هجوم شنه عناصر ينتمون إلى تنظيم داعش على قرية تابعة لناحية العظيم بمحافظة ديالى.

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وأبلغ مدير الناحية عبدالجبار العبيدي مراسل "ناس"، بعد منتصف ليلة الأحد على الاثنين (21 حزيران 2021)، أن "عناصر من التنظيم هاجموا قرية البوبكر التابعة لناحية العظيم شمالي محافظة ديالى".

واضاف أن "حصيلة الهجوم بلغت ثلاثة قتلى من المدنيين بينهم امرأة وإصابة أربعة آخرين".

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