اليوم العالمي للاجئين.. قصة اللجوء العراقي

2021/06/21 | 01:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقش الحلقة أهم أسباب اللجوء العراقي في اليوم العالمي للاجئين، وأكبر عمليات الهجرة التي بدأت بعد حرب الكويت في التسعينيات، يتطلع العراقيون إلى دولة مستقرة تحترم حقوقهم ليتمكنوا من العودة لبلادهم.

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