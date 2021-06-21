2021/06/21 | 01:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر خبرية في العراق اليوم الأحد باستشهاد وإصابة سبعة عناصر من الحشد العشائري بهجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة ديالى شرقي البلاد....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد وإصابة 7 عناصر من الحشد العشائري بهجوم لـداعش في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد وإصابة 7 عناصر من الحشد العشائري بهجوم لـداعش في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).