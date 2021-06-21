بعد هبوط طائرة لتوقيف صحفي.. وزير ألماني يطالب بفرض عقوبات على بيلاروسيا

2021/06/21 | 02:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الخارجيّة الألماني، هايكو ماس، الاثنين، إلى فرض عقوبات اقتصاديّة على بيلاروسيا، وذلك قبل اجتماع للاتّحاد الأوروبي سيبحث في مزيد من الإجراءات العقابيّة بعد أن أجبِرت طائرة على الهبوط في مينسك بهدف توقيف صحافي مُعارض.

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