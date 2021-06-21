2021/06/21 | 02:57 - المصدر: الصباح

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بغداد: ورد عبد الأمير الوردي

تجري وزارة الزراعة، مباحثات موسعة مع سوريا لتأمين المستحقات المائية.



وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف، لـ"واع": إنه "لا يوجد لغاية الآن اتفاق مع الجانب التركي والإيراني والسوري بشأن مستحقات العراق المائية"، مشدداً على "أهمية أن يأخذ العراق حقوقه".



وأضاف أن "انقطاع المياه عن الزاب الكبير والزاب الصغير، أثر في محافظات الإقليم وديالى وعلى الخطة الزراعية"، مشيرا إلى أن "العراق لديه 10 الى 15 مليون دونم غير مزروعة، وهي صالحة للزراعة، ولكنها تحتاج للمياه".

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