ديمبلي يغيب عن مواجهة فرنسا والبرتغال

2021/06/21 | 03:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأكد تقرير صحفي فرنسي، أن المنتخب الفرنسي سيفقد أحد نجومه في المباراة المقبلة ضد نظيره البرتغالي.ويلتقي منتخبا فرنسا والبرتغال، يوم الأربعاء المقبل، في لقاء حاسم ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".وشارك ديمبلي كبديل في الدقيقة 57 من الشوط الثاني لمباراة فرنسا والمجر، أمس السبت، لكنه لم يستطع إكمال المباراة بسبب الإصابة وخرج في الدقيقة 87 ودخل بدلا منه توماس ليمار.ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن ديمبلي سيغيب عن مباراة فرنسا والبرتغال بسبب معاناته من مشكلة في أوتار الركبة.وأضافت الصحيفة، أن الفحوصات الطبية ستحسم مدة غياب اللاعب الطبية، التي قد تمتد للدور ثمن النهائي حال تأهل الديوك.وسيلعب منتخب فرنسا أحد أيام 27 أو 28 أو 29 يونيو/ حزيران، إذا حسم تأهله إلى الدور ثمن النهائي.المصدر: كورة

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