رئيس الوزراء الأرميني يعلن فوزه بالانتخابات التشريعية وخصمه يعترض

2021/06/21 | 03:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، فوزه في الانتخابات التشريعيّة، التي جرت الأحد في أرمينيا، بعد أن حلّ حزبه في المقدّمة، بحسب ما أظهرت نتائج جزئيّة رفضها خصمه روبرت كوتشاريان.

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