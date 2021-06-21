رغم ارتفاع الطلب.. شركة طيران أميركية تلغي بعض رحلاتها

2021/06/21 | 04:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة أميركان إيرلاينز، الأحد أنها ستلغي نحو واحد في المئة من رحلاتها في يوليو، للتعامل مع الزيادة المفاجئة في الطلب على السفر في وقت تعاني فيه الشركة من طقس غير متوقع، ونقص في العمالة في بعض مواقعها.

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