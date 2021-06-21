وسط مخاوف من سيناريوهات

2021/06/21 | 05:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعود الحياة الطبيعية بشكل تدريجي في الولايات المتحدة، بعد نحو عام من أزمة جائحة كورونا، لكن هناك مخاوف حقيقية من التحديات الكبيرة التي فرضتها الأزمة في الوقت الحالي، خاصة فيما يتعلق بالتضخم

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