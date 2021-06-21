وزير الداخلية في الانبار: لقاءات بقيادات أمنية وبشيوخ وافتتاح محكمة لقوى الأمن الداخلي

2021/06/21 | 05:45 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

زار وزير الداخلية عثمان الغانمي، أمس الأحد، محافظة الأنبار، برفقته السيد وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات، ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد، وعدد من القادة، وكان في استقباله محافظ الأنبار الدكتور» علي فرحان»، والسيد قائد الشرطة.

وكانت أولى محطاته زيارة قيادة شرطة المحافظة، وعقد اجتماعا فيها، كما وجه بعدد من المواضيع التي من شأنها تطوير العمل الأمني هناك، والعمل على خدمة المواطنين.

الى ذلك التقى وزير الداخلية مع عدد من شيوخ العشائر والوجهاء في المحافظة، وسط حفاوة من قبل الحاضرين، حيث أكد خلال هذا اللقاء على أهمية الحفاظ على السلم المجتمعي وتقاليد المجتمع العراقي الأصيلة، مشدداً على أن الأمن هو مسؤولية الجميع، ويجب أن يتحمل الجميع هذه المسؤولية للحفاظ على أمن البلد، مبيناً أن شيوخ العشائر لهم الدور الكبير في ضبط الأمن وتطبيق القانون، داعياً سيادته الى تكثيف التعاون مع الأجهزة الأمنية لدعم العملية الانتخابية وضمان نزاهتها، لأنها مطلب شعبي رئيسي.

وعلى هامش هذه الزيارة أفتتح الوزير بناية محكمة قوى الأمن الداخلي في محافظة الانبار، حيث نظم احتفال بالمناسبة بحضور العديد من الشخصيات والجهات المختصة، إذ التقى سيادته بعدد من رؤساء المحاكم، وأكد في حديثه لهم أن أمامنا مسؤولية كبيرة جداً في قضاء قوى الأمن الداخلي، ويجب تطبيق القانون، مشيراً الى أن أحد أهداف افتتاح هذه المحكمة هو تقليل حلقات الروتين، وتذليل العقبات في قضايا قوى الأمن الداخلي، مشدداً على تطبيق قضاء عادل في مفاصل وزارة الداخلية، وتطبيق أقصى العقوبات بحق المفسدين والمسيئين، وأنصاف المظلومين، كما أكد سيادته على استمرار الدعم الكامل من قبل وزارة الداخلية لجميع مفاصل الوزارة لتحقيق أمن شامل.

بعدها توجه وزير الداخلية والوفد المرافق له الى مقر الفوج التكتيكي، حيث اطلع على المهام والواجبات التي يقومون بها، كما شاهد عرضاً لقابليات وإمكانات هذا الفوج من خلال مجموعة من المناورات العسكرية التي قدمها عناصر الفوج.

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