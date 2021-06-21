2021/06/21 | 05:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "فبينما يُمكن لمجتمع ما من هذه الشعوب أن يندفع للتضامن الحار مع المسألة الفلسطينية، فإن الأغلبية العظمى لأفرادها يُمكن أن تتعامل بعنف وعنصرية وقمع مع الفلسطينيين الذين يعيشون في ظلالهم"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("الدفاع عن الفلسطينيين".. كهوية عصبية وليس نزعة حقوقية ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("الدفاع عن الفلسطينيين".. كهوية عصبية وليس نزعة حقوقية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).