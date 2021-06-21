واشنطن تنتظر

2021/06/21 | 06:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء بأن مبعوث الولايات المتحدة الجديد الخاص بكوريا الشمالية، سونغ كيم، قال، الاثنين، إنه يتطلع إلى "رد إيجابي قريبا" من كوريا الشمالية بشأن الدعوة لإجراء حوار بين البلدين

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